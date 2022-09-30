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    В небе над Петербургом показалась радуга

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    2 комментария
    Фото: скриншот видовой камеры/ «Отличный Петербург»
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    После пятничного дождя в небе над Петербургом показалась радуга.

    «Отличный Петербург»

    Радугу удалось запечатлеть благодаря видовым камерам. Её дуга повисла над шпилем Петропавловской крепости.

    Сегодня Петербург навестил атлантический «Торви». Он принес тепло.

    Фото: скриншот видовой камеры/ «Отличный Петербург»

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