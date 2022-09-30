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После пятничного дождя в небе над Петербургом показалась радуга.
Радугу удалось запечатлеть благодаря видовым камерам. Её дуга повисла над шпилем Петропавловской крепости.
Сегодня Петербург навестил атлантический «Торви». Он принес тепло.
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После пятничного дождя в небе над Петербургом показалась радуга.
Радугу удалось запечатлеть благодаря видовым камерам. Её дуга повисла над шпилем Петропавловской крепости.
Сегодня Петербург навестил атлантический «Торви». Он принес тепло.
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