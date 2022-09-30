В последний день сентября Петербург навещает атлантический «Торви». Он принес тепло

Циклон с Атлантики, названный метеорологами из Европы «Торви», влияет на погоду в Петербурге 30 сентября. Последний день месяца обещает быть достаточно теплым и в меру дождливым.

Облачно с прояснениями, слабый южный ветер, местами небольшие дожди и до 12 градусов тепла — такой прогноз на пятницу дает Гидрометцентр.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус уточняет, что на погоду влияет «Торви». «Надвигаясь с запада, он сделает погоду облачной с неустойчивыми прояснениями, временами будут идти дожди», — отметил синоптик.