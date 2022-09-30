ЛДНР — в Россию, Украина — в НАТО: главные новости СВО за 30 сентября

Владимир Путин и главы четырех регионов, вступивших в состав России, довольны подписанием договоров Скриншот: Городские порталы Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 30 сентября.

Президент подписал договоры о вхождении в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей В Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин и главы республик и областей подписали соответствующие документы.



Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой народной республики до сих пор находятся под контролем ВСУ.

Речь президента, посвященная итогам референдума в ЛДНР, Херсоне и Запорожье, длилась чуть больше 40 минут. Мы написали краткое содержание этого послания.



Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина уже «де-факто» прошла путь в НАТО и доказала совместимость со «стандартами Североатлантического союза».

— Они реальны для Украины — реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке, — написал Владимир Зеленский.



Также Зеленский заявил, что Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, «пока Путин президент».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеплановой пресс-конференции высказался о заявке Украины. Он заявил, что каждая демократическая страна имеет право подавать заявку в НАТО, но решение будут принимать консенсусом все страны-члены альянса.

Кремль: удары Украины по присоединенным территориям будут считаться актом агрессии

Москва будет расценивать возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против России. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Как уточнил пресс-секретарь главы государства, сегодня на церемонии в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в РФ. С этого момента, по словам Пескова, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России, и на них будет распространяться договор о Союзном государстве.

Песков добавил, что всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить.

Первые мобилизованные прибыли в зону СВО Первые мобилизованные россияне прибыли в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в телеграм-канале народной милиции ДНР:



— В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.

США ввели санкции против российской Госдумы

США ввели санкции против Госдумы РФ в целом. Вот полный список организаций и институтов, попавших в новый список:

ООО «Валтекс-НТ»;

ООО «Новострим»;

ОАО «Радиоавионика»;

ООО «Маркус»;

ОАО «Светлогорскхимволокно»;

Ротек-Элпром;

НТЦ радиоэлектронной борьбы;

Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг);

Taco LLC (Армения);

Совет Федерации Российской Федерации;

ЗАО «НТЦ Модуль».

Финляндия закрыла границы для российских туристов В ночь с 29 на 30 сентября Финляндия закрыла границу для россиян — обладателей туристических шенгенских виз. В посольстве в Москве сообщили, что Финляндия вправе аннулировать на границе выданные ею туристические визы россиянам при отсутствии предпосылок для въезда. Кроме того, в норвежском Минюсте сообщили о том, что могут ввести аналогичный запрет для поездок российских туристов. Норвегия пока остается единственной открытой для россиян страной Евросоюза, с которой есть сухопутная граница. Ограничения на полеты в южные аэропорты России продлены Ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлены до 10 октября 2022 года, сообщает Росавиация. Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.