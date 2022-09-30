Ожидания растут: какое жилье выбирают покупатели в Петербурге и Ленобласти и почему

Покупатели жилья на первичном рынке привыкли голосовать рублем за наиболее удачные проекты. Но за что они готовы платить и на что обращают внимание в первую очередь — вопрос сложный. Строители отмечают, что все ориентированы на максимальный комфорт и качество по оптимальной цене, и конкуренция между девелоперами в Петербурге позволяет быть разборчивыми.

Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Народное мнение будет учитываться и при определении победителей в крупнейшем отраслевом конкурсе «Строитель года» — сейчас подходит к концу прием заявок от строительных компаний на участие в нем. Его цель — привлечь внимание как властей, так и жителей города к лучшим проектам в городе. Победителей в трех номинациях: «Проект года», «Ожидание года» и «Лучший проект благоустройства», определит народное голосование, которое будет проходить на сайте «Фонтанка.ру». Лучшую компанию года, лидеров в импортозамещении и госзаказе определит профессиональное жюри.

«Объединение строителей СПб» — организатор премии — опросил ведущих застройщиков города, чтобы узнать их мнение: по каким принципам сейчас покупатели выбирают жилье?

Выбор покупателей В первую очередь люди сегодня смотрят на надежность и репутацию компании, цену недвижимости и широкий выбор инструментов для приобретения квартир.

«На первый план выходят собственные программы застройщика, позволяющие купить квартиру в ипотеку с комфортным ежемесячным платежом, и выгодные рассрочки, — поясняет Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Все клиенты интересуются уровнем развития внутренней инфраструктуры, им важно, чтобы в шаговой доступности были объекты социальной, коммерческой и спортивной инфраструктуры. Безусловно, всегда актуален вопрос транспортной доступности новостройки».



Так, семейные люди больше ориентированы на детские сады, школы и развивающие центры. Активная молодежь — на продуманное зонирование, разнообразие спортивных объектов, достаточное количество пешеходных и веломаршрутов. «В наших кварталах — «Янила», «Юттери», «IQ Гатчина», «Окла» — мы создаем все условия, чтобы люди тратили минимум времени на решение бытовых вопросов и имели максимум возможностей для гармоничной жизни, развития и воспитания детей, досуга, занятий спортом. В целом фокус зависит от конкретной жизненной ситуации у покупателя, — дополнил Ян Фельдман. — Но однозначно все ориентированы на комфорт проживания не только в пределах квартиры, но и всего квартала».

«Время показывает, что ожидания и требования покупателей относительно нового жилья растут, а значит, застройщикам нельзя стоять на месте, — говорит Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга РСТИ («Росстройинвест»). — Помимо планировочных решений важное место при выборе квартиры стали занимать: благоустройство прилегающей территории, места общего пользования, входные зоны, качество применяемых материалов. Люди стремятся к комфорту, эстетике, удобству и безопасности для всех членов семьи».



По ее словам, рынок предлагает покупателям широкий выбор разных форматов, при этом востребован и эконом-класс, и жилье более высокого уровня. «Более 50% наших покупателей — собственники жилья, которые заинтересованы поменять жилье эконом-класса на более комфортное, — поясняет Екатерина Немченко. — Эта аудитория имеет опыт покупки новостройки, заинтересована в улучшении качественных характеристик». Она отметила, что все объекты РСТИ имеют индивидуальный характер, разную архитектуру, но при этом соответствуют общим разработанным компанией стандартам и принципам организации пространства: это закрытые от транспорта и безопасные дворы, подземные паркинги, яркие дизайнерские входные группы, концептуальное благоустройство придомовых территорий, великолепные детские и спортивные площадки, места для отдыха.



Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой», говорит, что к ключевым характеристикам жилья масс-маркет, на которые ориентируются петербуржцы, относятся площадь и планировка квартиры, качество отделки. «С точки зрения инфраструктуры более важна социальная (школа, детский сад) и транспортная (транспортные развязки), а также наличие магазинов, кафе/кофеен поблизости, в то время как спортивно-развлекательная играет меньшую роль при выборе, но, скорее всего, будет дополнительным плюсом при наличии, — пояснила она. — Важна возможность припарковать машину в отдельном паркинге, чтобы очистить двор от машин, при этом многоуровневый является более универсальным вариантом. Кроме того, обязательно наличие на территории детских площадок и зон отдыха. Однозначно покупатели ждут от застройщика сегодня комплексного подхода, своеобразную систему единого окна для решения ежедневных вопросов, от управления до улучшения жилой среды».



В качестве примера проекта года она назвала проект компании — экорайон «Юнтолово». «В этом году инфраструктура комплекса пополнилась сразу двумя уникальными объектами, — рассказала Юлия Ружицкая. — Здесь появились общественная площадка формата плей-хаб площадью более 1,3 га и гребной клуб «Причал’Ю». Спортивная база располагается прямо на территории жилого комплекса, в акватории реки Юнтоловка. Аналогов в Петербурге нет».

Благоустройство сегодня — это и качественный современный ландщафтный дизайн, и функциональность, считает Елена Петропавловская, руководитель аналитического центра Группы RBI: «У людей есть запрос на двор как целое общественное пространство, где могут проводить время и общаться жители разных возрастов. В Ultra City, например, мы создали фруктовый сад, уникальное игровое пространство с оборудованием от немецкого бренда Richter Spielgeraete, амфитеатр для уличных выступлений, выставочное пространство со стендами под открытым небом. А в 2023 году появятся комьюнити-центр, городской огород, спортплощадка с профессиональными уличными тренажерами, столами для тенниса, шахмат и кикером».



«Мы видим, что с каждым годом покупатели недвижимости предъявляют к своему будущему жилью всё бОльшие требования, — говорит Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест». — Сегодня клиенты, зная о тщательном подходе Объединения «Строительный трест» к проработке каждого дома, ждут от нас новых «фишек» и инноваций как в техническим плане, так и в плане благоустройства территории. Так, в новом жилом квартале «Наука» наша компания совместно со студией ландшафтного дизайна DEREVO PARK создала уникальное комплексное благоустройство «Фантастический лес» с игровыми и спортивными площадками».

По словам Сергея Степанова, помимо локации, стоимости и планировочных решений клиенты обращают внимание на общую концепцию жилого комплекса, его этажность и благоустройство, на срок ввода объекта в эксплуатацию и крайний срок передачи ключей. «Перед покупкой клиенту необходимо съездить на объект и увидеть всё своими глазами», — отметил он.



В качестве одного из знаковых проектов года он назвал жилой комплекс бизнес-класса «Наука» в Калининском районе, который Объединение «Строительный трест» вывел на рынок в первом полугодии. Он строится на пересечении улицы Академика Константинова и проспекта Науки, и в этой локации у него нет конкурентов.



«Сегодня покупатель выбирает для себя не просто квадратные метры, а комфортную и удобную жилую среду, ожидая увидеть в составе проекта экологичные детские и спортивные площадки, зеленые прогулочные зоны, территории для отдыха, детские сады и школы, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Все более важным становится наличие интеллектуальных систем — у Setl Group это система SetlHome, которая объединит в себе 4 различные внутридомовые и внутриквартирные системы. Это системы автоматического сбора данных счетчиков, онлайн-коммуникаций с управляющей компанией, IP-домофонии и система внутренних датчиков. Всем комплексом систем можно будет управлять в мобильном приложении». Она отметила, что в этом году два проекта холдинга включены в общероссийский реестр умных новостроек, составленный Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). В России таких домов — всего 2–3% от объема рынка.

Кроме того, в этом году Setl Group разработал концепцию озеленения территорий жилых комплексов комфорт-класса и высокого комфорт-класса, главными принципами которой стали близость к природе, экологичность, гармония форм и цвета, принцип многоярусности.



Среди выдающихся проектов Ольга Трошева отметила проект премиум-класса Imperial Club на берегу Большой Невы, возле ледокола «Красин», из окон квартир которого вдоль линии реки откроются потрясающие виды на центр города, разводные мосты, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Выбор профессионалов

Профессиональное жюри конкурса обратит в первую очередь внимание на работу компаний в непростых условиях этого года.

По словам Юлии Ружицкой, когда руководство может сохранять спокойствие и невозмутимость в любой ситуации, умеет гибко реагировать на изменения, компания успешно решает любые задачи.



«Строительная компания — это в первую очередь команда и ее лидеры, а командная работа в кризисных условиях — это не пустые слова, а реалии, — комментирует Екатерина Немченко. — Высокие профессиональные компетенции менеджмента компании дадут результат, если есть слаженность в действиях, уверенность в решениях, уважение, поддержка и доверие. Опыт работы в кризисных ситуациях с годами становится бесценным. Нужно принимать быстрые комплексные решения и незамедлительно их реализовать».



«В этом году, как и в пандемию, как и в любой предыдущий кризис, менеджменту девелоперской компании нужно было проявить гибкость, способность к быстрой адаптации к новым условиям, креативность и умение чувствовать рынок, тенденции и своего покупателя, — отметил Ян Фельдман. — Профессиональные игроки рынка — те, кто уже давно в отрасли, — смогли справиться и в очередной раз доказать свою устойчивость. ГК «Ленстройтрест» за 26 лет своего существования прошла уже три кризиса и из каждого выходила более обновленной и эффективной. И каждый раз нам удавалось не только сохранить высокое качество нашего продукта для покупателей, но и улучшить его».

В Setl Group считают, что лучшим показателем устойчивости компании является ее деятельность — у холдинга в этом году было множество ярких стартов, даже своеобразный рекорд по выводу на рынок проектов различных классов — от сегмента «комфорт» до элитного в самом центре Петербурга. Холдинг в первом полугодии увеличил адресную программу (объекты в стадии строительства и проектирования) на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 12,22 млн кв. м продаваемой площади недвижимости. «Setl Group занял второе место в России по объему ввода жилья за первое полугодие 2022 года и сохраняет безусловное лидерство по этому показателю в Петербурге, — комментирует Ольга Трошева. — В июне национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг холдинга Setl Group на уровне A(RU). Прогноз изменения рейтинга — «Стабильный». Данный уровень рейтинга остается самым высоким в России среди публичных компаний, рейтингуемых АКРА в секторе «Строительство и недвижимость».



Среди задач, которые пришлось решать строителям, — отладка поставок. «Главным челленджем действительно стало перестроение логистических цепочек, сохранение бесперебойных поставок и подбор доступных альтернативных вариантов для «проблемных» позиций, которые позволили бы не потерять в качестве, — подчеркнула Елена Петропавловская. — Наш опыт показал, что в 100% случаев это вопросы решаемые — даже в проектах элитного класса».

Да и не так много позиций пришлось заменять, говорят участники рынка. «Вопрос импортозамещения в основном коснулся жилья высокого ценового сегмента, где статусность и эксклюзивность предложения играет первоочередную роль», — пояснила Юлия Ружицкая.

«Мы возводим проекты из кирпича, а данный строительный материал производится на территории нашей страны, — напомнил Сергей Степанов. — Такая же ситуация с большинством отделочных материалов. Наибольшая доля импорта приходилась на высокотехнологичные направления (лифты, насосное и вентиляционное оборудование и т.д.), но многие наши партнёры смогли оперативно перестроить логистические цепочки, поэтому оборудование и другие материалы, необходимые для жилищного строительства, на текущий момент успешно импортозамещены».



«Вопросы импортозамещения надежные застройщики решили еще во время кризиса 2014–2015 годов. Уже тогда многие девелоперы снизили до минимума свою зависимость от иностранных материалов, и мы в том числе, — резюмировал Ян Фельдман. — Так что особых проблем с дефицитом зарубежных поставок у нас и не наблюдалось — мы заранее подготовились к такой ситуации».

