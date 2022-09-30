Петербургский ЦОП попал на карандаш РУСАДА

Петербургский Центр олимпийской подготовки по баскетболу попал в черный список Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, на допинге попался один из спортсменов-колясочников ЦОПа.



Положительную допинг-пробу на запрещенный препарат он сдал во внесоревновательный период, во время июльских сборов. В результате ему выписали дисквалификацию на три года.



Ранее Александр Иванов, чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе, тоже получил дисквалификацию за допинг.

