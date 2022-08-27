Российский экс-чемпион мира по ходьбе получил дисквалификацию за допинг

Александр Иванов, чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе, получил дисквалификацию за допинг. Об этом на своем сайте 27 августа сообщает независимая организация по борьбе с нарушениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), которая и приняла решение о наказании.



На сайте AIU указано, что решение было принято 25 августа, нарушение — «использование запрещенной субстанции/метода (статья 2.2)».

Иванов отстранен от соревнований на 2 года, отсчет ведется с 25 августа. Кроме того, все победы и результаты спортсмена были аннулированы за период с 6 мая 2012 года по 25 августа 2022 года.