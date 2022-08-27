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    Российский экс-чемпион мира по ходьбе получил дисквалификацию за допинг

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    Александр Иванов, чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе, получил дисквалификацию за допинг. Об этом на своем сайте 27 августа сообщает независимая организация по борьбе с нарушениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), которая и приняла решение о наказании.

    На сайте AIU указано, что решение было принято 25 августа, нарушение — «использование запрещенной субстанции/метода (статья 2.2)».

    Иванов отстранен от соревнований на 2 года, отсчет ведется с 25 августа. Кроме того, все победы и результаты спортсмена были аннулированы за период с 6 мая 2012 года по 25 августа 2022 года.

    Российского спортсмена ранее уже ловили на нарушении антидопинговых прав. За это ему аннулировали результаты с июля 2012 года по август 2014 года. Из-за чего спортсмен лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года, а также серебра на чемпионате Европы.

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