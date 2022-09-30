По Сирии расползается холера. Погибли 33 человека

Всемирная организация здравоохранения встревожена вспышкой холеры в Сирии. Она добралась до десяти провинций и распространяется дальше, погибли уже 33 человека.

«По состоянию на 28 сентября <…> было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах (административно-территориальная единица) развивается тревожными темпами и распространяется на новые», — заявил 30 сентября руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза (цитата по РИА Новости).