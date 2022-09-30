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    По Сирии расползается холера. Погибли 33 человека

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    Всемирная организация здравоохранения встревожена вспышкой холеры в Сирии. Она добралась до десяти провинций и распространяется дальше, погибли уже 33 человека.

    «По состоянию на 28 сентября <…> было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах (административно-территориальная единица) развивается тревожными темпами и распространяется на новые», — заявил 30 сентября руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза (цитата по РИА Новости).

    По данным минздрава Сирии, в большинстве случаев пациенты погибали, потому что слишком поздно обращались к врачам или страдали хроническими заболеваниями. СМИ сообщали, что в сточных водах и на заводе по производству кубов льда в провинции Алеппо нашли образцы холеры. Завод после этого закрыли. Издания предполагают, что причиной вспышки мог быть забор воды из реки Евфрат.

    Летом в Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года. Предположительно, местная жительница заразилась, выпив воды из-под крана.

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