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    В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года. Подозревают воду из-под крана

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    4 комментария

    Несовершеннолетняя жительница Испании заразилась холерой — предположительно после того, как выпила воду из-под крана. Этот случай заражения может быть первым в стране с 1979 года, сообщает 22 июня газета Pais.

    По данным источников издания, воду девушка выпила на ферме в автономном сообществе Кастилия-ла-Манча. Ферму опечатали, источник заражения и других возможных больных ищут. Скорее всего, вода была взята из колодца. Девушку госпитализировали, но уже выписали из больницы.

    «Речь не идет о серьезном случае, несмотря на закрытие фермы, пока не будет подтверждено отсутствие рисков для населения», — сообщают местные власти (цитата по РИА Новости).

    Подробнее о холере читайте в нашем материале. Весной в Петербурге усилили меры ее профилактики в связи с большим количеством беженцев, прибывающих с Украины.

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    Комментарии (4)

    Свободу Лёхе!
    Соболезнования. По горячим следам: Санкт-Петербург, 21 век, 19.06.2022, купил в магазине 6 огромных бананов и много чего ещё, устроил себе Праздник, 20-ого продолжил.., вечером.. - вдруг зачесался весь! ) Решил посмотреть на себя и.. - испугался, никогда такого в жизни не видел - весь в волдырях! Особенно - руки. Задумался: почему руки особенно? Ага, думаю, двигаются они больше.., начал размахивать кистями интенсивно, как крыльями, так кисти покраснели и раздулись так, что пальцы не согнуть - как свинцовые и.. чешутся, чешутся, чешутся - думал загорятся от трения! ) 21-ого - на одной воде и, в задумчивости - пора бросать? Ночью всё исчезло, будто бы и не было ничего. 22-е, утро, надо попробовать поесть: конф. шоколадн., вода - всё хорошо, банан.. - и всё по новой! Ну, думаю, конфеты (шоколад-печень) виноваты!) Почесался, погрустил, делами занялся и, незаметно - снова всё исчезло, а кушать - хочется!) Конфеты - нельзя, беру.. - банан! Через минуту - волдыри, ещё через две - уже чешусь!)
    07A
    21 век, Европа.
    твой отэц ля
    сначала был лишай, теперь холера. что будет дальше?
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