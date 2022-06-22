В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года. Подозревают воду из-под крана

Несовершеннолетняя жительница Испании заразилась холерой — предположительно после того, как выпила воду из-под крана. Этот случай заражения может быть первым в стране с 1979 года, сообщает 22 июня газета Pais.



По данным источников издания, воду девушка выпила на ферме в автономном сообществе Кастилия-ла-Манча. Ферму опечатали, источник заражения и других возможных больных ищут. Скорее всего, вода была взята из колодца. Девушку госпитализировали, но уже выписали из больницы.

