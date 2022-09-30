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    Мультимедийная заметка

    У сталинок Московского проспекта появится новый сосед

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    Квартал бизнес-класса «е.волюция»
    Квартал бизнес-класса «е.волюция»Фото: e. Development
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    Компания e. Development возводит квартал бизнес-класса «е.волюция»* в самой престижной части Московского района — рядом с триумфальными воротами. А такое расположение, как можно догадаться, означает эффектные панорамы за окнами квартир.

    Московский район — одна из наиболее комфортных и привлекательных частей Петербурга. Существует множество причин, по которым покупатели квартир выбирают именно его.

    Свобода движения. Для автомобилистов есть выезды на КАД и ЗСД, для пешеходов — шесть станций метро, автобусные и троллейбусные маршруты. Кроме того, тут проходит прямая дорога в международный аэропорт «Пулково».

    Большие парки. Московский район по праву гордится зелеными пространствами: парками Победы, Авиаторов и Городов-Героев.

    Хорошее образование. Здесь работают частные детские сады и престижные школы, в том числе гимназии № 526 и № 366, которые в 2021 году вошли в топ-5 специального рейтинга. Продолжить обучение можно в университетах — архитектурно-строительном, путей сообщения или гражданской авиации.

    Активная жизнь. Благодаря большому количеству деловых, торговых и развлекательных центров тут удобно работать, совершать покупки и отдыхать всей семьей.

    Востребованное жилье. Московский район популярен среди горожан, выбирающих квартиру в новостройке: семейных людей с детьми, молодежи и инвесторов, которые хотят вложить свободные средства в дорожающие квадратные метры. Предложений немного, поэтому новые проекты всегда привлекают внимание.

    В домах квартала «е.волюция» есть квартиры с разными планировками: видовые с одной или несколькими спальнями; семейные с тихими личными комнатами, удаленными от гостиных, или с большой мастер-спальней, к которой примыкают ванная комната и гардеробная. Те, кому нужно больше солнечного света, предпочтут вариант с двумя высокими окнами в гостиной-столовой. А ценителям приватной жизни понравится, что на некоторых этажах расположены всего две квартиры. Площадь тоже можно подобрать по своему вкусу и потребностям — от 25 до 164 кв.м.

    * ЖК «е.волюция» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Структура-2», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

    ООО «СЗ «Структура-2», https://www.edevelopment.ru

    Квартал бизнес-класса «е.волюция»
    Квартал бизнес-класса «е.волюция»Фото: e. Development

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