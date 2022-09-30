У сталинок Московского проспекта появится новый сосед

Компания e. Development возводит квартал бизнес-класса «е.волюция»* в самой престижной части Московского района — рядом с триумфальными воротами. А такое расположение, как можно догадаться, означает эффектные панорамы за окнами квартир.



Московский район — одна из наиболее комфортных и привлекательных частей Петербурга. Существует множество причин, по которым покупатели квартир выбирают именно его.



Свобода движения. Для автомобилистов есть выезды на КАД и ЗСД, для пешеходов — шесть станций метро, автобусные и троллейбусные маршруты. Кроме того, тут проходит прямая дорога в международный аэропорт «Пулково».



Большие парки. Московский район по праву гордится зелеными пространствами: парками Победы, Авиаторов и Городов-Героев.



Хорошее образование. Здесь работают частные детские сады и престижные школы, в том числе гимназии № 526 и № 366, которые в 2021 году вошли в топ-5 специального рейтинга. Продолжить обучение можно в университетах — архитектурно-строительном, путей сообщения или гражданской авиации.



Активная жизнь. Благодаря большому количеству деловых, торговых и развлекательных центров тут удобно работать, совершать покупки и отдыхать всей семьей.



Востребованное жилье. Московский район популярен среди горожан, выбирающих квартиру в новостройке: семейных людей с детьми, молодежи и инвесторов, которые хотят вложить свободные средства в дорожающие квадратные метры. Предложений немного, поэтому новые проекты всегда привлекают внимание.



В домах квартала «е.волюция» есть квартиры с разными планировками: видовые с одной или несколькими спальнями; семейные с тихими личными комнатами, удаленными от гостиных, или с большой мастер-спальней, к которой примыкают ванная комната и гардеробная. Те, кому нужно больше солнечного света, предпочтут вариант с двумя высокими окнами в гостиной-столовой. А ценителям приватной жизни понравится, что на некоторых этажах расположены всего две квартиры. Площадь тоже можно подобрать по своему вкусу и потребностям — от 25 до 164 кв.м.



* ЖК «е.волюция» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Структура-2», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.



ООО «СЗ «Структура-2», https://www.edevelopment.ru

