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    103 удара и собачий поводок. В Петербурге вынесли приговор отцеубийце

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    Красногвардейский районный суд признал петербуржца виновным в жестоком убийстве отца.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 сентября, Дмитрия Исайчева задержали в июле 2021 года после того, как в квартире на Индустриальном проспекте нашли тело его отца.

    В суде было доказано, что мужчина, будучи под кайфом, в ходе конфликта избил отца ногами и руками (всего было нанесено 103 удара), а затем петлей задушил его.

    Как уточняет прокуратура Петербурга, петлю мужчина сначала сделал из собачьего поводка, а потом из кабеля удлинителя.

    Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Исайчева к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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