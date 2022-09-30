103 удара и собачий поводок. В Петербурге вынесли приговор отцеубийце

Красногвардейский районный суд признал петербуржца виновным в жестоком убийстве отца.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 сентября, Дмитрия Исайчева задержали в июле 2021 года после того, как в квартире на Индустриальном проспекте нашли тело его отца.



В суде было доказано, что мужчина, будучи под кайфом, в ходе конфликта избил отца ногами и руками (всего было нанесено 103 удара), а затем петлей задушил его.



Как уточняет прокуратура Петербурга, петлю мужчина сначала сделал из собачьего поводка, а потом из кабеля удлинителя.

