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    Норвегия готова закрыть последнее «окно в Европу» из России

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    Норвегия готова при необходимости быстро закрыть сухопутную границу с Россией. Погранпункт Стурскуг на границе с Мурманской областью. Это последняя точка выезда из России в Европу по земле после закрытия Финляндии.

    «При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и ситуация иная. Стурскуг — наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — говорится в заявлении министра юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель, опубликованном 30 сентября.

    Тем не менее в Норвегии опасаются, что мобилизация в России увеличит риск незаконного пересечения границы на норвежско-российской границе за пределами пограничного перехода. Чтобы контролировать ситуацию, на границу был направлен полицейский вертолет со специальными приборами мониторинга.

    Ранее Финляндия окончательно закрыла границы для российских путешественников. С нуля часов 30 сентября и на неопределенный срок ехать туда можно будет только по очень важным делам.

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