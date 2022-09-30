Норвегия готова закрыть последнее «окно в Европу» из России

Норвегия готова при необходимости быстро закрыть сухопутную границу с Россией. Погранпункт Стурскуг на границе с Мурманской областью. Это последняя точка выезда из России в Европу по земле после закрытия Финляндии.



«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и ситуация иная. Стурскуг — наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — говорится в заявлении министра юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель, опубликованном 30 сентября.