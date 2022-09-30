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    На Наличной ночью упало дерево, оно накрыло машины и мешает проезду

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    Около корпуса 4 дома 40 по Наличной улице ночью рухнуло дерево. Оно мешает проезду машин во дворе, а кое-какие из них повредило, рассказал «Фонтанке» 30 сентября очевидец.

    В пресс-службе администрации Василеостровского района заявили, что неприятные последствия устранят до обеда. «Последствия падения дерева устраняют силами сотрудников УК «Сити Сервис», поскольку земля, на которой росло дерево, придомовая. По данному факту проведут проверку. Вопросы возмещения ущерба будут решены согласно требованиям законодательства», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе УК «Сити Сервис» «Фонтанке» подтвердили, что занимаются этой историей. Там также добавили, что сейчас дерево убрано частично, в том числе потому, что на место приехали правоохранительные органы и выясняют причины падения дерева. Ущерб будет оценен после экспертизы.

    © Фонтанка.Ру
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