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    Билетное приложение РЖД заработало после сбоя

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    Приложение для покупки билетов на пригородные поезда в Петербурге починили. Из-за сбоя пассажирам пришлось стоять в утренних очередях за бумажными билетами.

    Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, к половине одиннадцатого 30 сентября проблема была устранена. Сбой, как сообщалось ранее, был на стороне банка, билет было невозможно оплатить.

    Пользователи приложения вынужденно оказались в очереди за покупкой обычных билетов по приезде в город. Так, очередь образовалась в Девяткино.

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