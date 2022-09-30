Билетное приложение РЖД заработало после сбоя

Приложение для покупки билетов на пригородные поезда в Петербурге починили. Из-за сбоя пассажирам пришлось стоять в утренних очередях за бумажными билетами.

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, к половине одиннадцатого 30 сентября проблема была устранена. Сбой, как сообщалось ранее, был на стороне банка, билет было невозможно оплатить.

Пользователи приложения вынужденно оказались в очереди за покупкой обычных билетов по приезде в город. Так, очередь образовалась в Девяткино.