Сентябрь в Петербурге выдался аномально холодным, но выходные будут «приличными»

В сентябре петербургская погода отставала от нормы на пару градусов, хотя месяц и оказался чуть теплее прошлогоднего. Впрочем, на выходных горожане еще смогут порадоваться солнышку.



«Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше + 10 гр., повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно. В 2008 году было + 10,7 гр., а холоднее последних двух лет только в 1996 году (+ 9,7 гр.)», — пишет 30 сентября в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.