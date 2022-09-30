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    Сентябрь в Петербурге выдался аномально холодным, но выходные будут «приличными»

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    В сентябре петербургская погода отставала от нормы на пару градусов, хотя месяц и оказался чуть теплее прошлогоднего. Впрочем, на выходных горожане еще смогут порадоваться солнышку.

    «Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше + 10 гр., повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно. В 2008 году было + 10,7 гр., а холоднее последних двух лет только в 1996 году (+ 9,7 гр.)», — пишет 30 сентября в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    По его прогнозам, к субботе дожди должны прекратиться, а воздух прогреется до + 12–13 градусов. В «очень приличные» выходные можно успеть с комфортом прогуляться.

    Как писала «Фонтанка», пятница обещает быть в меру дождливой и достаточно теплой — до + 12 градусов.

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