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    Последние русские туристы пересекли финскую границу. На часах 00:00 (фото)

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    3 комментария

    Финляндия окончательно закрыла границы для российских путешественников. С нуля часов 30 сентября и на неопределенный срок ехать туда можно будет только по очень важным делам.

    Петербуржцы публикуют в Телеграмме время прохождения финской границы - 00:00. Это финальное время, когда попасть в эту страну русским можно было с туристическими целями.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Теперь пересечь границу с Финляндией можно будет только для поездки на учебу, по работе, для встречи с близкими родственниками и в экстренных случаях - требующих безотлагательного личного присутствия - владельцам недвижимости.

    В последние дни, когда финны уже анонсировали грядущее закрытие границы, на всех пунктах пропуска стояли длинные очереди, время ожидания в которых могло превышать 6-7 часов. Это, конечно, не казахская и не грузинская история, но все равно, привыкшим ездить в Финляндию на шоппинг одним днем петербуржцам это было в новинку.

    В последний день, когда власти Финляндии официально объявили о закрытии границы, очереди на границах скопились огромные. Прорваться успели далеко не все желающие. Теперь попасть в Европу можно только самолетом через третьи страны. Правда, пока остается работать самый последний доступный автомобильный пункт пропуска в Мурманской области на границе с Норвегией. Как долго будет оставаться эта лазейка, неизвестно.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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    Комментарии 3

    Random_spb30 Сен 2022 в 01:26
    amen
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