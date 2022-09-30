Последние русские туристы пересекли финскую границу. На часах 00:00 (фото)

Финляндия окончательно закрыла границы для российских путешественников. С нуля часов 30 сентября и на неопределенный срок ехать туда можно будет только по очень важным делам. Петербуржцы публикуют в Телеграмме время прохождения финской границы - 00:00. Это финальное время, когда попасть в эту страну русским можно было с туристическими целями.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться





Теперь пересечь границу с Финляндией можно будет только для поездки на учебу, по работе, для встречи с близкими родственниками и в экстренных случаях - требующих безотлагательного личного присутствия - владельцам недвижимости.

В последние дни, когда финны уже анонсировали грядущее закрытие границы, на всех пунктах пропуска стояли длинные очереди, время ожидания в которых могло превышать 6-7 часов. Это, конечно, не казахская и не грузинская история, но все равно, привыкшим ездить в Финляндию на шоппинг одним днем петербуржцам это было в новинку. В последний день, когда власти Финляндии официально объявили о закрытии границы, очереди на границах скопились огромные. Прорваться успели далеко не все желающие. Теперь попасть в Европу можно только самолетом через третьи страны. Правда, пока остается работать самый последний доступный автомобильный пункт пропуска в Мурманской области на границе с Норвегией. Как долго будет оставаться эта лазейка, неизвестно.