«Ажиотаж огромный». Цены на бизнес-джеты из России взлетели в разы

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Поделиться Поделиться





Молодые и состоятельные россияне готовы покинуть страну за любые деньги, а компании не скупятся на вывоз ценных кадров.

О том, что после объявления о мобилизации резко вырос спрос на бизнес-авиацию, «Фонтанке» рассказали участники этого рынка. Так, чартерный брокер JetFinder получает сейчас около 100 звонков в день, рассказал управляющий партнер компании Фикрат Рафиков. «Постоянно звонят, постоянно спрашивают, все пытаются уехать», — прокомментировал он.



Аудитория — в основном мужчины молодого возраста. «Достаточно много ИТ-компаний, которые вывозят своих сотрудников из России. Летят семьями и с друзьями, ищут шеринг», — отмечает Фикрат Рафиков.



Число запросов в последние дни в 10 раз больше, чем до объявления мобилизации, говорит Артём Румянцев, генеральный директор компании ATM JET. «Ажиотаж огромный, все хотят улететь», — подчеркивает он. Заявки поступают как от состоятельных россиян, так и от компаний, которые эвакуируют сотрудников. «Но многие хотят просто купить кресло, а не борт», — отмечает Артём Румянцев.



По словам Фикрата Рафикова, запросы в основном поступают из Москвы и Петербурга — преимущественно на безвизовые направления: Ереван, Стамбул, Дубай, Алма-Ата.

На фоне ажиотажа цены взлетели как минимум в несколько раз. Сейчас стоимость кресла в бизнес-джете до Дубая — 18 тысяч евро. В экономклассе расценки чуть более гуманные — 5–10 тысяч долларов за место.

Аренда небольшого самолета Москва — Стамбул начинается от 140 тысяч долларов, Москва — Дубай — от 170 тысяч долларов. Для сравнения: две-три недели назад цены начинались от 60 тысяч долларов.



Но самолеты в дефиците, и новым клиентам компания вынуждена отказывать. «До 3–4 октября все разобрали», — говорит Рафиков. Выбирать особенно не приходится: «Если раньше пассажиры очень неохотно летали на старых самолетах, то теперь берут то, что есть».



По словам Артёма Румянцева, цены выросли еще с февраля. После того, как российским самолетам стало нельзя летать в Европу, а европейским — в Россию, число доступных бортов и вариантов резко сократилось.

Сейчас самые популярные направления — это Армения, Казахстан, Турция, ОАЭ, Узбекистан. Стоимость зависит от самолёта, но в целом она минимум в два раза выше по сравнению с тем, что было до мобилизации. «Цены стартуют от 35 тыс. евро за Сочи — Стамбул, перелет Москва — Дубай обойдется в 140 тысяч евро, Москва — Стамбул — 120 тысяч евро за небольшой самолет», — комментирует Артём Румянцев. Стоимость одного места начинается от 200 тысяч рублей за экономкласс и доходит до 18 000 евро за кресло в большом бизнес-джете.



Улететь напрямую в Европу тоже можно, используя турецкий или казахский борт. Но для этого сначала придется пригнать его в Россию, потом полететь, например, в Турцию на дозаправку, а потом в Европу. То есть цены нужно умножать на три. Проще просто добраться до той же Турции, а оттуда уже не проблема регулярными линиями.

О том, как состоятельные россияне покидают страну на бизнес-джетах, на днях рассказывало и британское издание The Guardian. По его данным, цена за место в частном самолете сейчас составляет 1,3–1,5 миллиона рублей, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется в диапазоне от пяти до почти девяти миллионов.



Тем, кому не хватило места в самолетах, предлагают другие способы. «Для тех, кто срочно хочет покинуть территорию Российской Федерации, мы подготовили вариант быстрого пересечения государственной границы с Казахстаном без длинных очередей на сухопутных пунктах пропуска», — сообщает на своей странице один из операторов, который до этого специализировался на экскурсионных вертолетных перевозках.

Аренда 4-местного Eurocopter AS-350 обойдется в 1,5 млн рублей. Перелет из Уфы в Уральск займет три часа. «Вылет через сутки после подтверждения рейса и 100 % оплаты», — говорится в сообщении. С собой можно взять ручную кладь — максимум 1–2 средних чемодана. Объявление было размещено 27 сентября, но, как пояснил «Фонтанке» оператор, заявок пока не поступало. Цены по сравнению с экскурсионной прогулкой аналогичной длительности не менялись.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

