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    Бесплатный детский сад, проезд и питание для детей. Беглов рассказал о льготах для семей мобилизованных

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    Региональные льготы предоставят семьям попавших под частичную мобилизацию в Петербурге. Об этом в эфире телеканала 78 рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов 29 сентября.

    Дети мобилизованных петербуржцев смогут посещать бесплатно детские сады, пользоваться общественным транспортом, также для них организуют бесплатные завтраки и обеды в школах.

    Из регионального бюджета попавшим под частичную мобилизацию будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Градоначальник добавил, что город обеспечит мобилизованных «дополнительными спецсредствами». Они будут выданы плюсом к тому набору, который обеспечивает Минобороны.

    Также петербургские ЗАГСы будут регистрировать браки с попавшими под частичную мобилизацию в экстренном порядке.

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