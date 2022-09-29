Бесплатный детский сад, проезд и питание для детей. Беглов рассказал о льготах для семей мобилизованных

Региональные льготы предоставят семьям попавших под частичную мобилизацию в Петербурге. Об этом в эфире телеканала 78 рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов 29 сентября.
Дети мобилизованных петербуржцев смогут посещать бесплатно детские сады, пользоваться общественным транспортом, также для них организуют бесплатные завтраки и обеды в школах.
Из регионального бюджета попавшим под частичную мобилизацию будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Градоначальник добавил, что город обеспечит мобилизованных «дополнительными спецсредствами». Они будут выданы плюсом к тому набору, который обеспечивает Минобороны.
Также петербургские ЗАГСы будут регистрировать браки с попавшими под частичную мобилизацию в экстренном порядке.