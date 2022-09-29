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    Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления «Северного потока»

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    Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры «Северного потока» до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил 29 сентября Nord Stream AG.

    «До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.

    Nord Stream AG, основным акционером которой является структура «Газпрома», сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию («Северный поток» и «Северный поток — 2»). Причины разрушений выясняются.

    НАТО назвало утечки на «Северных потоках» результатом диверсий и подчеркнуло: «Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом».

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