Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления «Северного потока»

Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры «Северного потока» до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил 29 сентября Nord Stream AG.
«До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.
Nord Stream AG, основным акционером которой является структура «Газпрома», сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию («Северный поток» и «Северный поток — 2»). Причины разрушений выясняются.
НАТО назвало утечки на «Северных потоках» результатом диверсий и подчеркнуло: «Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом».