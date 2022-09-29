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    Глава Дагестана эмоционально отреагировал на призыв всем мужчинам явиться в военкомат

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    Инициатива военного комиссариата Дербента в виде приглашения всех мужчин в военкоматы из громкоговорителей вызвала шквал негодования у главы Дагестана. 29 сентября Сергей Меликов произнес очень эмоциональную речь с непечатными словами.

    «Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? Вы мне скажите, что это за [неумные люди]?! Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации», — высказался Меликов.

    предоставлено телеграм-каналом dagestanRD

    В дагестанских пабликах уже появилось извинение от военного комиссара города Дербента. Фарид Мусаев попросил прощения за некорректную информацию, прозвучавшую из громкоговорителей. Также Мусаев попросил граждан не поддаваться панике.

    предоставлено телеграм-каналом dagestanRD

    Ранее Меликов просил прощения у жителей Дербента за неспокойное утро, когда по улицам города проехали машины с громкоговорителями, через которые «всех граждан мужского пола» просили «срочно явиться» в военный комиссариат.

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