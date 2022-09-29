Глава Дагестана эмоционально отреагировал на призыв всем мужчинам явиться в военкомат

Инициатива военного комиссариата Дербента в виде приглашения всех мужчин в военкоматы из громкоговорителей вызвала шквал негодования у главы Дагестана. 29 сентября Сергей Меликов произнес очень эмоциональную речь с непечатными словами.



«Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? Вы мне скажите, что это за [неумные люди]?! Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации», — высказался Меликов.