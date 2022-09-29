Глава Дагестана извинился за машины, которые через громкоговорители звали «всех мужчин» в военкоматы

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил прощения у жителей Дербента. На улицах города ранее заметили машины с громкоговорителями, которые ездили по улицам и оповещали мужчин о необходимости прийти в военкомат с паспортом и военным билетом.



«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость!» — написал он на своей странице в социальной сети.

