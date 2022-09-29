Глава Дагестана извинился за машины, которые через громкоговорители звали «всех мужчин» в военкоматы

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил прощения у жителей Дербента. На улицах города ранее заметили машины с громкоговорителями, которые ездили по улицам и оповещали мужчин о необходимости прийти в военкомат с паспортом и военным билетом.
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость!» — написал он на своей странице в социальной сети.
Меликов добавил, что поручил правоохранительным органам разобраться в случившемся и «принять самые строгие меры» в отношении виновных.
«Отдельное спасибо тем, кто это видео снял и до меня довёл. Благодаря вам я увидел, как на местах некоторые исполняют мои поручения, и мы оперативно на это смогли отреагировать», — подытожил он.
Утром 29 сентября в социальных сетях распространились видеозаписи, сделанные в дагестанском Дербенте. На них запечатлены машины с сигнальными фонарями и громкоговорителями, через которые «всех граждан мужского пола» просят «срочно явиться» в военный комиссариат.