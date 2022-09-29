В Венгрии заявили, что будут против новых энергетических санкций в отношении России

Власти Венгрии не поддержат энергетические меры против России, которые Евросоюз хочет внести в очередной пакет санкций. Об этом 29 сентября заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.



«Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства. Но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать», — отметил он (цитата по ТАСС).



По его словам, Будапешт будет вести переговоры по новым санкциям, когда получит окончательный пакет предлагаемых мер.

