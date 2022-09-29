В Венгрии заявили, что будут против новых энергетических санкций в отношении России

Власти Венгрии не поддержат энергетические меры против России, которые Евросоюз хочет внести в очередной пакет санкций. Об этом 29 сентября заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.
«Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства. Но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать», — отметил он (цитата по ТАСС).
По его словам, Будапешт будет вести переговоры по новым санкциям, когда получит окончательный пакет предлагаемых мер.
Как пишет Bloomberg, против возможного потолка цен на российскую нефть помимо Венгрии также выступает Кипр.
28 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о восьмом пакете санкций в отношении России. Европейцы могут запретить импорт российских продуктов и ввести потолок на российскую нефть.