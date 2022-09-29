Банка пива стала причиной ножевого ранения директора магазина в Петербурге. На видео попало, как она отбивалась

Нападение на директора магазина в Невском районе произошло из-за банки пива. Женщина пришла на помощь коллеге, которая отбивалась от злоумышленника.



ЧП в магазине на Подвойского, которое произошло в час дня 27 сентября, попало на видео. Ролик 29 сентября распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин, берет с полки банку пива, а потом пытается выйти мимо кассы. Его догоняет одна из сотрудниц, и он выбрасывает банку на асфальт. Женщина бежит, поднимает товар и снова сталкивается с воришкой. Ей на помощь приходит директор магазина. Именно она становится объектом агрессии. Мужчина возвращается, вынимает из кармана нож и бьет женщину в корпус. Директор магазина при этом, несмотря на рану, отбивается. После чего к злоумышленнику бежит женщина и уводит его.

