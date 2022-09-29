Директора магазина ударил ножом агрессивный воришка в Петербурге

Раненую женщину увезли от магазина в Невском районе после того, как она пыталась отстоять товар магазина.



29-летнюю петербурженку, директора магазина на улице Подвойского, доставили в институт травматологии имени Вредена 27 сентября около трех дня, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.



У нее диагностировали резаную рану левого предплечья.



По предварительной информации, на женщину напал мужчина, когда она воспрепятствовала его попытке вынести товар из магазина.

