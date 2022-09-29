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    Директора магазина ударил ножом агрессивный воришка в Петербурге

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    Раненую женщину увезли от магазина в Невском районе после того, как она пыталась отстоять товар магазина.

    29-летнюю петербурженку, директора магазина на улице Подвойского, доставили в институт травматологии имени Вредена 27 сентября около трех дня, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.

    У нее диагностировали резаную рану левого предплечья.

    По предварительной информации, на женщину напал мужчина, когда она воспрепятствовала его попытке вынести товар из магазина.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 32-летнего неработающего и ранее судимого.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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