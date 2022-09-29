МВД: В ДТП с машиной реанимации на Солидарности пострадал фельдшер

Стали известны подробности ДТП с участием машины реанимации в Невском районе Петербурга 29 сентября. По уточненным данным, в аварии все же есть пострадавший.

В 11:40 в полицию поступила информация о ДТП с машиной скорой помощи на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что машина медиков ехала на красный свет с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами и столкнулась с автомобилем KIA.