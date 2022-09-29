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    МВД: В ДТП с машиной реанимации на Солидарности пострадал фельдшер

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    Стали известны подробности ДТП с участием машины реанимации в Невском районе Петербурга 29 сентября. По уточненным данным, в аварии все же есть пострадавший.

    В 11:40 в полицию поступила информация о ДТП с машиной скорой помощи на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что машина медиков ехала на красный свет с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами и столкнулась с автомобилем KIA.

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    В результате аварии пострадал фельдшер скорой, он получил травмы средней тяжести. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. По факту ДТП ведется проверка.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17183179" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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