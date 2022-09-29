    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    754мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.45eur55.72
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    KIA уронила на бок «реанимацию» на перекрестке Солидарности и Коллонтай

    1282
    обсудить

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Машина реанимации попала в аварию в Невском районе Петербурга днем 29 сентября. На перекрестке она не разъехалась с легковой машиной.

    Около 12 часов дня на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай легковой автомобиль KIA столкнулся с микроавтобусом реанимации, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате реанимобиль опрокинулся на бок посреди проезжей части проспекта. Легковая с разбитой передней частью осталась стоять на перекрестке.

    В пресс-службе городской скорой помощи «Фонтанке» рассказали, что в аварию попала всеволожская скорая, и, к счастью, обошлось без пострадавших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close