KIA уронила на бок «реанимацию» на перекрестке Солидарности и Коллонтай

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Машина реанимации попала в аварию в Невском районе Петербурга днем 29 сентября. На перекрестке она не разъехалась с легковой машиной.

Около 12 часов дня на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай легковой автомобиль KIA столкнулся с микроавтобусом реанимации, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате реанимобиль опрокинулся на бок посреди проезжей части проспекта. Легковая с разбитой передней частью осталась стоять на перекрестке.