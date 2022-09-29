KIA уронила на бок «реанимацию» на перекрестке Солидарности и Коллонтай

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Машина реанимации попала в аварию в Невском районе Петербурга днем 29 сентября. На перекрестке она не разъехалась с легковой машиной.
Около 12 часов дня на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай легковой автомобиль KIA столкнулся с микроавтобусом реанимации, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате реанимобиль опрокинулся на бок посреди проезжей части проспекта. Легковая с разбитой передней частью осталась стоять на перекрестке.
В пресс-службе городской скорой помощи «Фонтанке» рассказали, что в аварию попала всеволожская скорая, и, к счастью, обошлось без пострадавших.