Владельцев недвижимости пропустят в Финляндию только для срочного ремонта

Те, кто владеет недвижимостью в Финляндии, требующей немедленного ремонта, по-прежнему будут иметь право приехать в Финляндию, объявили на пресс-конференции в Хельсинки 29 сентября.

Как пишут финские СМИ со ссылкой на главу консульского отдела финского МИД Юсси Таннера 29 сентября, владение недвижимостью больше не является преимуществом для получения визы. И это не причина для получения визы.

Однако посетить свою недвижимость будут иметь право те, купил её до решения Финляндии о закрытии границ. При этом недвижимость, приобретенная после, уже не дает права на въезд.