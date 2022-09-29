Финны объяснили, почему закрывают границу с Россией

Причина закрытия Финляндии — «угроза международным отношениям Финляндии». Но какие именно международные отношения республики оказались под угрозой, спросили у министра иностранным дел Финляндии Пекки Хаависто.
«Если граница Финляндии открыта для лиц, у которых в принципе есть запрет на въезд в страны Балтии или Польшу, то это означает ослабление наших отношений (с ними) и несоответствие со странами Балтии и Польшей», — цитируют ответ Хаависто 29 сентября финские СМИ.
Прибалтика и Польша закрылись для российских туристов с 19 сентября.
Правительство Финляндии приняло принципиальное решение ограничить въезд российских туристов с ночи 30 сентября. Как об этом объявил министр иностранных дел Пекка Хаависто — читайте здесь.