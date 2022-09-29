Ситуация на финской границе стабилизировалась перед закрытием

Пограничная служба Финляндии заявила, что ситуация на юго-восточных пунктах пропуска в страну стабилизировалась. Число прибывающих россиян существенно уменьшилось.

Как пишут финские СМИ со ссылкой на пограничников 29 сентября, из России в Финляндию в среду прибыло 4700 россиян. Это на пару тысяч меньше, чем днем ранее. По словам Питкянииттю, среди прибывших — мужчины мобилизационного возраста, но есть и много семей.

Несколько финских СМИ сообщили, что граница с Россией будет закрыта для российских туристов уже в ночь с четверга на пятницу.