На границе с Казахстаном появится военкомат

В ближайшие дни на границе с Казахстаном в Астраханской области на территории Красноярского района, где образовалась многокилометровая пробка, появится пункт мобилизации. Об этом 29 сентября сообщила администрация губернатора региона, передает РИА Новости.

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — говорится в сообщении властей.

Также в Красноярском районе введен режим повышенной готовности. По данным региональных властей, скопление автомобилей с людьми привело к нарушению жизнеобеспечения населения.