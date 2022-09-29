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    Мобилизация

    На границе с Казахстаном появится военкомат

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    В ближайшие дни на границе с Казахстаном в Астраханской области на территории Красноярского района, где образовалась многокилометровая пробка, появится пункт мобилизации. Об этом 29 сентября сообщила администрация губернатора региона, передает РИА Новости.

    «В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — говорится в сообщении властей.

    Также в Красноярском районе введен режим повышенной готовности. По данным региональных властей, скопление автомобилей с людьми привело к нарушению жизнеобеспечения населения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мобильный военкомат открылся на границе с Финляндией.

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