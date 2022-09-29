Госдума: Ремонт «Северных потоков» займет минимум полгода

От полугода до года минимум займет ремонт «Северного потока» и «Северного потока — 2». Такое мнение высказал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Завальный в беседе в журналистами на форуме на Сахалине 29 сентября объяснил, что есть два способа ремонта поврежденных труб — под водой и на поверхности. В первом случае нужно строить кессон, а проектировка и создание такого сооружения может занять годы. Второй вариант — с помощью кранов грузоподъемностью под 3 тысячи тонн поднять часть газопровода на поверхность, но и этот процесс не может быть быстрым.