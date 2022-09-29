Госдума: Ремонт «Северных потоков» займет минимум полгода

От полугода до года минимум займет ремонт «Северного потока» и «Северного потока — 2». Такое мнение высказал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.
Завальный в беседе в журналистами на форуме на Сахалине 29 сентября объяснил, что есть два способа ремонта поврежденных труб — под водой и на поверхности. В первом случае нужно строить кессон, а проектировка и создание такого сооружения может занять годы. Второй вариант — с помощью кранов грузоподъемностью под 3 тысячи тонн поднять часть газопровода на поверхность, но и этот процесс не может быть быстрым.
«В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались, и учитывались, соответственно, возможности ремонта. То есть укладка была таким образом, чтобы была возможность подъема. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но, на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», — цитирует Завального ТАСС.
Он также добавил, что трубоукладочные суда, с помощью которых можно было бы начать работы, могут оказаться под санкциями.