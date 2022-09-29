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    Госдума: Ремонт «Северных потоков» займет минимум полгода

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    От полугода до года минимум займет ремонт «Северного потока» и «Северного потока — 2». Такое мнение высказал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

    Завальный в беседе в журналистами на форуме на Сахалине 29 сентября объяснил, что есть два способа ремонта поврежденных труб — под водой и на поверхности. В первом случае нужно строить кессон, а проектировка и создание такого сооружения может занять годы. Второй вариант — с помощью кранов грузоподъемностью под 3 тысячи тонн поднять часть газопровода на поверхность, но и этот процесс не может быть быстрым.

    «В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались, и учитывались, соответственно, возможности ремонта. То есть укладка была таким образом, чтобы была возможность подъема. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но, на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», — цитирует Завального ТАСС.

    Он также добавил, что трубоукладочные суда, с помощью которых можно было бы начать работы, могут оказаться под санкциями.

    В понедельник, 26 сентября, Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока — 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока».

    Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на «Северном потоке — 2» на юго-востоке от острова.

    Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли вследствие «взрывов».

    Работа «Северного потока» приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

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