Politico: Новые санкции ЕС могут затронуть лидера группы «Любэ»

Европейская комиссия предлагает внести в черный список лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, философа Александра Дугина и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова. Об этом 28 сентября сообщает издание Politico.



Ранее стало известно, что в планах у Евросоюза — запрет импорта из России туалетной бумаги, косметики, мыла, дезодорантов и средств для бритья.

Politico также пишет о возможном запрете экспорта полупроводниковых компонентов, сипов и авиационной техники. ЕС намерен ввести санкции против почти 30 физлиц и 8 компаний.