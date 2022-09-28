    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.45eur55.72
    Тероборона ПетербургаБронь в ПетербургеМобилизация без военникаАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Евросоюз хочет запретить импорт туалетной бумаги и мыла из России

    3789

    ЕС планирует запретить ввоз мыла, товаров для бритья, дезодорантов, косметики и туалетной бумаги из России. Об этом 28 сентября пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новым санкциям.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета ограничений предлагается расширить персональные санкции против лиц и организаций в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала запрет на импорт российских продуктов, который лишит РФ доходов в размере 7 млрд евро.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close