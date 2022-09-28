Евросоюз хочет запретить импорт туалетной бумаги и мыла из России

ЕС планирует запретить ввоз мыла, товаров для бритья, дезодорантов, косметики и туалетной бумаги из России. Об этом 28 сентября пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новым санкциям.



Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета ограничений предлагается расширить персональные санкции против лиц и организаций в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.