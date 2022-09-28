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    Объясняем.рф: Как платить коммуналку, если ты одинок и мобилизован

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    Проект Объясняем.рф 28 сентября рассказал, что делать одиноким мобилизованным гражданам, за которых некому вносить коммунальные платежи.

    Таким мужчинам предлагается заранее обратиться в управляющую организацию для заключения соглашения о рассрочке. Одним из вариантов может стать подключение автоплатежа. Если все эти пункты остались пропущенными, по возвращении домой можно подать заявление о погашении долга за коммуналку в рассрочку.

    Сервис Объясняем.рф напомнил, что Госдума сейчас рассматривает законопроект о моратории на начисление пеней за оплату ЖКУ для граждан, подлежащих частичной мобилизации и принимающих участие в СВО.

    Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о введении кредитных каникул для мобилизованных граждан.

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