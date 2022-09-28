Теперь официально: Финляндия принципиально решит вопрос с российскими туристами уже 29 сентября

Пресс-служба Государственного совета Финляндии анонсировала принятие «принципиального решения» по границе с Россией — введению ограничений на транзит и туристические поездки, говорится в опубликованном вечером 28 сентября заявлении.
«Госсовет примет решение завтра, в четверг, 29 сентября, принципиальное решение, существенно ограничивающее транзит россиян через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны, а также более детально ограничивающее туристические поездки в Финляндию», — сообщили в Госсовете.
Неделей ранее, 23 сентября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что правительство республики приняло принципиальное решение закрыть въезд российским туристам и ограничить выдачу им виз. Анонсировалось его вступление в силу в «ближайшее время».