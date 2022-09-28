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    Теперь официально: Финляндия принципиально решит вопрос с российскими туристами уже 29 сентября

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    Пресс-служба Государственного совета Финляндии анонсировала принятие «принципиального решения» по границе с Россией — введению ограничений на транзит и туристические поездки, говорится в опубликованном вечером 28 сентября заявлении.

    «Госсовет примет решение завтра, в четверг, 29 сентября, принципиальное решение, существенно ограничивающее транзит россиян через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны, а также более детально ограничивающее туристические поездки в Финляндию», — сообщили в Госсовете.

    Неделей ранее, 23 сентября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что правительство республики приняло принципиальное решение закрыть въезд российским туристам и ограничить выдачу им виз. Анонсировалось его вступление в силу в «ближайшее время».

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