«Здесь нет мелочей». Беглов просит писать жалобы на мобилизацию ему во «ВКонтакте»

Петербуржцы могут написать во «ВКонтакте» губернатору Александру Беглову, если у них возникнут проблемы, связанные с частичной мобилизацией.



«Одна из моих главных задач, как руководителя городской призывной комиссии, добиться полного соблюдения требований законов. Здесь нет мелочей. Каждый случай рассматриваем индивидуально», — сообщил 28 сентября градоначальник.



Тех, кто получил повестку, но не подлежит мобилизации, губернатор просит взять с собой в военкомат документы, подтверждающие право на отсрочку. «Пишите мне на страницу обо всех спорных ситуациях. Каждую возьму на личный контроль», — обещает Беглов.

