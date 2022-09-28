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    «Здесь нет мелочей». Беглов просит писать жалобы на мобилизацию ему во «ВКонтакте»

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    Петербуржцы могут написать во «ВКонтакте» губернатору Александру Беглову, если у них возникнут проблемы, связанные с частичной мобилизацией.

    «Одна из моих главных задач, как руководителя городской призывной комиссии, добиться полного соблюдения требований законов. Здесь нет мелочей. Каждый случай рассматриваем индивидуально», — сообщил 28 сентября градоначальник.

    Тех, кто получил повестку, но не подлежит мобилизации, губернатор просит взять с собой в военкомат документы, подтверждающие право на отсрочку. «Пишите мне на страницу обо всех спорных ситуациях. Каждую возьму на личный контроль», — обещает Беглов.

    Ранее российское Минобороны запустило горячую линию для родственников мобилизованных. Там можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и актуальную информацию, говорили в ведомстве.

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