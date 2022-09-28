Петербургский суд прописал строгий режим поджигателю подземного паркинга на Большевиков

10 лет в колонии строгого режима — такое наказание избрал Невский районный суд для Александра Солодкова, признанного виновным в вымогательстве и уничтожении чужого имущества. Об этом 28 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Судом установлено, что с мая по июнь 2021 года Солодков требовал у знакомых 5 млн рублей в счет погашения несуществующего долга. В адрес «должников» звучали угрозы. До последнего жертвы вымогателя терпели нападки, но в конце концов обратились в полицию. 10 июня Солодков решил перейти от слов к делу. Он пришел в подземный паркинг на Большевиков, 11/2, облил «Шкоду Рапид» горючей жидкостью и поджег машину. Ущерб составил более миллиона рублей. На этом пожар не закончился. Огонь уничтожил еще 4 машины, а еще 15 повредил.

