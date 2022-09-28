    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    1 м/с, вос

    756мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.45eur55.72
    Тероборона ПетербургаБронь в ПетербургеМобилизация без военникаАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Петербургский суд прописал строгий режим поджигателю подземного паркинга на Большевиков

    2221

    10 лет в колонии строгого режима — такое наказание избрал Невский районный суд для Александра Солодкова, признанного виновным в вымогательстве и уничтожении чужого имущества. Об этом 28 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Судом установлено, что с мая по июнь 2021 года Солодков требовал у знакомых 5 млн рублей в счет погашения несуществующего долга. В адрес «должников» звучали угрозы. До последнего жертвы вымогателя терпели нападки, но в конце концов обратились в полицию. 10 июня Солодков решил перейти от слов к делу. Он пришел в подземный паркинг на Большевиков, 11/2, облил «Шкоду Рапид» горючей жидкостью и поджег машину. Ущерб составил более миллиона рублей. На этом пожар не закончился. Огонь уничтожил еще 4 машины, а еще 15 повредил.

    Огонь распространился по всему помещению площадью более 3 тысяч квадратных метров. Ущерб был причинен 101 дольщику. В результате пожара были повреждены воздухоотводы, системы пожаротушения, проводка, отделка и так далее. Всего на сумму 11,5 млн рублей. Таким образом, Солодков уничтожил и повредил чужое имущество на общую сумму 25 162 424 рубля. После поджога он еще раз потребовал 5 млн рублей у своего должника.

    На суде Солодков вину признал частично. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, добавили в прокуратуре Петербурга. В пользу трех потерпевших суд взыскал более миллиона рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close