Петербургский суд прописал строгий режим поджигателю подземного паркинга на Большевиков

10 лет в колонии строгого режима — такое наказание избрал Невский районный суд для Александра Солодкова, признанного виновным в вымогательстве и уничтожении чужого имущества. Об этом 28 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Судом установлено, что с мая по июнь 2021 года Солодков требовал у знакомых 5 млн рублей в счет погашения несуществующего долга. В адрес «должников» звучали угрозы. До последнего жертвы вымогателя терпели нападки, но в конце концов обратились в полицию. 10 июня Солодков решил перейти от слов к делу. Он пришел в подземный паркинг на Большевиков, 11/2, облил «Шкоду Рапид» горючей жидкостью и поджег машину. Ущерб составил более миллиона рублей. На этом пожар не закончился. Огонь уничтожил еще 4 машины, а еще 15 повредил.
Огонь распространился по всему помещению площадью более 3 тысяч квадратных метров. Ущерб был причинен 101 дольщику. В результате пожара были повреждены воздухоотводы, системы пожаротушения, проводка, отделка и так далее. Всего на сумму 11,5 млн рублей. Таким образом, Солодков уничтожил и повредил чужое имущество на общую сумму 25 162 424 рубля. После поджога он еще раз потребовал 5 млн рублей у своего должника.
На суде Солодков вину признал частично. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, добавили в прокуратуре Петербурга. В пользу трех потерпевших суд взыскал более миллиона рублей.