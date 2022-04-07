Не получив от автомобилиста желаемые миллионы, петербуржец поджег подземный паркинг

По версии следствия, все началось еще за несколько месяцев до пожара — с вымогательства, сообщает 7 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. С мая по июнь 26-летний петербуржец неоднократно требовал у потерпевшего 5 миллионов рублей якобы в счет погашения долга, угрожая в случае отказа насилием и повреждением имущества. Так и не получив желаемого, утром 10 июня обвиняемый проник в подземный паркинг в доме 11, корпус 2, литера А по проспекту Большевиков, где облил автомобиль потерпевшего горючей смесью и поджег.

Пожар тушили несколько часов. В результате автомобиль потерпевшего и машины еще четырех человек сгорели полностью, еще 15 припаркованных рядом автомобилей были сильно повреждены. Огонь распространился по всему паркингу общей площадью более 3 тысяч метров квадратных. Помещение на праве общей долевой собственности принадлежит 101 жителю многоквартирного дома. Общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статьям о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.