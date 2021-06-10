Неспокойной выдалась ночь у жильцов многоквартирного дома в Невском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 10 июня, сообщение о пожаре в доме 11, корпус 2, по проспекту Большевиков поступило в 4:23.
В жилом доме на цокольном этаже, где расположен паркинг, 4 легковых автомобиля выгорели по всей площади.
Дым окутал многоэтажку. Жильцы снимали, как он столбом валит из въезда на паркинг.
В 05:12 пожар локализован, а в 06:25 пожарные сообщили о ликвидации открытого горения силами трех пожарных расчетов и 12 человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали.