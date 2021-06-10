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В Петербурге под утро тушили пожар в паркинге дома на проспекте Большевиков. Валящий с цокольного этажа дым попал на видео

Видео: Пожар в паркинге дома на проспекте Большевиков в Петербурге

Неспокойной выдалась ночь у жильцов многоквартирного дома в Невском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 10 июня, сообщение о пожаре в доме 11, корпус 2, по проспекту Большевиков поступило в 4:23.

В жилом доме на цокольном этаже, где расположен паркинг, 4 легковых автомобиля выгорели по всей площади.

Дым окутал многоэтажку. Жильцы снимали, как он столбом валит из въезда на паркинг.

В 05:12 пожар локализован, а в 06:25 пожарные сообщили о ликвидации открытого горения силами трех пожарных расчетов и 12 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

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