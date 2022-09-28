В России снова инфляция. Огурцы за неделю подорожали на 7%

Росстат впервые с начала июля зафиксировал в России недельную инфляцию. Цены в стране с 20 по 26 сентября выросли на 0,08%, следует из данных ведомства, опубликованных 28 сентября. Этому предшествовали одиннадцать недель дефляции.

Больше всего за этот период выросли цены на огурцы (+7,2%), помидоры (+4,7%) и бананы (+2,5%). Также подорожали яйца куриные – на 0,8%, колбасы полукопченые и варено-копченые – на 0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,5%. Немного выросли цены на водку – на 0,1%.



При этом яблоки подешевели на 3,3%, репчатый лук – на 3,2%, сахар – на 1,7%, морковь – на 1,5%, гречка и пшено – на 1,3% и 0,5% соответственно.

Среди лекарств на 1,7% подорожал эргоферон и на 1,1% – левомеколь. Из предметов гигиены за неделю больше всего выросли цены на спички – на 0,9%. Также на 0,6% подорожали зубные пасты.

В категории непродовольственных товаров больше всего выросли цены на электропылесосы (+1,2%), шампуни (+0,7%) и женские колготки (+0,5%), а больше всего снизились – на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-1,1%), обрезные доски и кроссовки (-0,6%), а также на смартфоны (-0,5%).

