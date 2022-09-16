ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября понизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых, говорится в пятницу на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, цены в России продолжают расти низкими темпами, и годовая инфляция замедляется. Это связывают со сдержанным потребительским спросом и другими факторами. Динамика деловой активности в стране складывается лучше, чем регулятор предполагал в июле.



«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — говорится в сообщении Банка России.

