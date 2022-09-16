ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября понизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых, говорится в пятницу на сайте регулятора.
Как отмечает ЦБ, цены в России продолжают расти низкими темпами, и годовая инфляция замедляется. Это связывают со сдержанным потребительским спросом и другими факторами. Динамика деловой активности в стране складывается лучше, чем регулятор предполагал в июле.
«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — говорится в сообщении Банка России.
В августе годовая инфляция снизилась до 14,3% после 15,1% в июле и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%. ЦБ прогнозирует, что по итогам 2022 года показатель составит 11–13%. Ранее президент Владимир Путин говорил примерно о 12%.
Цены на товары и услуги продолжают корректироваться после резкого роста в марте. Этому способствовал курс рубля и сдержанный потребительский спрос. Кроме того, увеличилось предложение на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений на экспорт. Тем не менее в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном выражении с учетом сезонности замедлилось, а базовая инфляция несколько выросла.
Регулятор ожидает, что российская экономика по итогам года может упасть ближе к верхней границе прогнозного диапазона 4–6%.