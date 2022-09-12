Путин: Российская экономика выходит на траекторию роста

Президент Владимир Путин заявил, что Россия «уверенно справляется» с внешним давлением и «финансово-технологической агрессией» со стороны Запада, экономика страны «выходит на траекторию роста». Об этом он сообщил 12 сентября на совещании по экономическим вопросам.



По его словам, принятые правительством меры, в том числе по поддержке бизнеса, позволили не допустить резкого спада экономики и быстро стабилизировать инфляцию.



«После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов», — сказал глава государства, подчеркнув, что тренд на снижение инфляции, по прогнозам экспертов, продолжится.

