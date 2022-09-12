Путин: Российская экономика выходит на траекторию роста

Президент Владимир Путин заявил, что Россия «уверенно справляется» с внешним давлением и «финансово-технологической агрессией» со стороны Запада, экономика страны «выходит на траекторию роста». Об этом он сообщил 12 сентября на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, принятые правительством меры, в том числе по поддержке бизнеса, позволили не допустить резкого спада экономики и быстро стабилизировать инфляцию.
«После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов», — сказал глава государства, подчеркнув, что тренд на снижение инфляции, по прогнозам экспертов, продолжится.
Кроме того, президент отметил, что экономика страны «постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», что демонстрирует динамика ключевых показателей. ВВП в июле замедлился до 4,3 процента.