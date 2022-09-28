В Белгородской области сдетонировал боеприпас. Пострадали более 10 человек

Боеприпас сдетонировал в Валуйском городском округе, что привело к ранению более десяти человек. Об этом 28 сентября в своём Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса <...>, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести», — написал он.



По словам Гладкова, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия находятся оперативные службы.

