В Белгородской области сдетонировал боеприпас. Пострадали более 10 человек

Боеприпас сдетонировал в Валуйском городском округе, что привело к ранению более десяти человек. Об этом 28 сентября в своём Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса <...>, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести», — написал он.
По словам Гладкова, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия находятся оперативные службы.
Накануне губернатор Белгородской области также сообщал об обстреле села Зиборовка в Шебекинском городском округе. Говорилось о повреждениях различной степени в пяти частных домовладениях, задело также кровлю школы и два автомобиля.