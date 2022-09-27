Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка

«Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы. Школа находится на дистанционной форме обучения», — написал он. По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы ведут подомовой обход вместе с главой поселения Галиной Руденко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка в Шебекинском городском округе. Соответствующая запись появилась 27 сентября в его Telegram-канале.

В последний раз в том же округе обстреляли село Вознесеновка. Снаряд повредил пять частных домовладений и три машины.



Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам. Разрушено много домов, есть погибшие и пострадавшие. В прошлый четверг, 22 сентября, из-за снаряда там образовалась воронка диаметром более 20 метров.

