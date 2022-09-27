    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd58eur55.93
    ТЕМА ДНЯ

    Ситуация на границах

    Что взять с собойСитуация на границахМобилизация без военникаСправки от мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка

    1281
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка в Шебекинском городском округе. Соответствующая запись появилась 27 сентября в его Telegram-канале.

    «Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы. Школа находится на дистанционной форме обучения», — написал он. По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы ведут подомовой обход вместе с главой поселения Галиной Руденко.

    ПоделитьсяПоделиться

    В последний раз в том же округе обстреляли село Вознесеновка. Снаряд повредил пять частных домовладений и три машины.

    Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам. Разрушено много домов, есть погибшие и пострадавшие. В прошлый четверг, 22 сентября, из-за снаряда там образовалась воронка диаметром более 20 метров.

    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close