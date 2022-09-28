«Талибан»* договорился с Россией о поставках топлива и зерна в Афганистан

Правительство «Талибана»* (организация признана террористической и запрещена в России) заключило торговое соглашение с РФ. Об этом 28 сентября сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуриддина Азизи.



По его словам, каждый год Россия будет поставлять в Афганистан около миллиона тонн бензина, столько же дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов и два миллиона тонн пшеницы. Азизи добавил, что РФ предложила скидку по сравнению со средними ценами на рынке, но точную сумму не назвал.

