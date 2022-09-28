«Талибан»* договорился с Россией о поставках топлива и зерна в Афганистан

Правительство «Талибана»* (организация признана террористической и запрещена в России) заключило торговое соглашение с РФ. Об этом 28 сентября сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуриддина Азизи.
По его словам, каждый год Россия будет поставлять в Афганистан около миллиона тонн бензина, столько же дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов и два миллиона тонн пшеницы. Азизи добавил, что РФ предложила скидку по сравнению со средними ценами на рынке, но точную сумму не назвал.
После испытательного периода, срок которого не определен, стороны смогут подписать соглашение на более долгое время.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану — директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подтвердил, что предварительные договоренности по поставкам топлива и зерна достигнуты. «Такие договоренности были. Насколько я понимаю, они предварительные, теперь они [российская и афганская стороны] должны подписать конкретные [соглашения] по объемам, номенклатуре», — цитирует его ТАСС.
Ранее Азизи допустил, что Афганистан рассматривает возможность покупки нефтепродуктов и товаров из России по бартеру. Взамен Кабул мог бы поставлять полезные ископаемые, сухофрукты, изюм и лекарственные травы.
В июне афганская делегация побывала в Петербурге на ПМЭФ. Корреспондента «Фонтанки» попросили не касаться политики — отметили, что прибыли «ради бизнеса».
*Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.