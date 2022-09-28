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    Экономика и санкции

    Apple объяснила, зачем удалила из магазина приложения VK

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    Приложения экосистемы VK удалили из AppStore из-за санкций Великобритании. Об этом 28 сентября сообщает портал The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дема.

    Он отметил, что приложения распространялись разработчиками, большинство из которых «принадлежат или контролируются сторонами», находящимися под санкциями. Поэтому аккаунты разработчиков, связанные с этими приложениями, удалили. Уже установленные приложения продолжают работать, но скачать их из AppStore нельзя, где бы ни находился пользователь.

    Вечером 26 сентября из AppStore пропало приложение «ВКонтакте», а также VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ и почта Mail․ru. Такая же участь постигла приложение для поиска объявлений и продажи б/у товаров «Юла», сервис для покупки недвижимости «Домклик», а также приложение сервиса карт 2ГИС.

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