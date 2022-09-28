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    Путин обсудил с губернатором Волгоградской области празднование победы в Сталинградской битве

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    Президент России Владимир Путин считает празднование победы в битве за Сталинград важным событием для всей страны. Такую точку зрения глава государства озвучил 28 сентября на рабочей встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Глава региона доложил о подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и попросил поручить правительству включить в федеральную программу мероприятий предложения, поступившие от ветеранов и фронтовиков. Они касаются защиты исторической правды.

    «Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

    В середине июля Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Памятная дата будет отмечаться 2 февраля 2023 года. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Великой Отечественной войны. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Победа Красной армии над гитлеровскими захватчиками ознаменовала начало «коренного перелома» в войне.

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