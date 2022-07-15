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    Путин поручил отпраздновать 80-летие победы под Сталинградом. Ответственный – Медведев

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Памятная дата будет отмечаться 2 февраля 2023 года.

    Согласно документу, опубликованному 15 июля на портале правовой информации, оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавит зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ему предстоит совместно с правительством утвердить план основных мероприятий.

    Кроме того, в подготовке рекомендуют задействовать органы государственной власти субъектов России.

    В конце мая власти Волгоградской области учредили официальный статус «Житель осажденного Сталинграда». Им будут наделены сталинградцы, которые находились в охваченном боями городе в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Для обладателей этого статуса предусмотрены соответствующие социальные меры поддержки.

    Сталинградская битва – одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Великой Отечественной войны. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Победа Красной армии над гитлеровскими захватчиками ознаменовала начало «коренного перелома» в войне.

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