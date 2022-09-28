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    В Белоруссии объявили о внезапной проверке готовности 50-й смешанной авиабазы

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    Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке боевой готовности одной из войсковых частей ВВС и войск ПВО 28 сентября. Речь идет о ВЧ 06752 (50-й смешанной авиабазы. — Прим. ред.)

    «Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца», — цитирует ведомство ТАСС.

    Это далеко не первая проверка боеготовности армии Белоруссии. Так, в мае минобороны республики проверяло способность личного состава к оперативному реагированию на возможные кризисные ситуации.

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