В Белоруссии объявили о внезапной проверке готовности 50-й смешанной авиабазы

Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке боевой готовности одной из войсковых частей ВВС и войск ПВО 28 сентября. Речь идет о ВЧ 06752 (50-й смешанной авиабазы. — Прим. ред.)



«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца», — цитирует ведомство ТАСС.



Это далеко не первая проверка боеготовности армии Белоруссии. Так, в мае минобороны республики проверяло способность личного состава к оперативному реагированию на возможные кризисные ситуации.

