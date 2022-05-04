Минобороны Белоруссии объявило о внезапной проверке в армии и предупредило о пробках

«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — отмечается в сообщении.

«Внезапная проверка сил реагирования» стартовала в Вооружённых силах Беларуси, объявило 4 мая минобороны страны в своём телеграм-канале . Воинские подразделения отработают приведение в боевую готовность и выполнение учебно-боевых задач.

В частности, запланировано перемещение большого количества военной техники по дорогам общего пользования, что может затруднить движение транспортных потоков, предупреждает ведомство водителей — гражданских лиц.



Данные мероприятия «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», они являются «одной из наиболее эффективных форм обучения войск», подчёркивается в сообщении.



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