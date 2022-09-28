Россиянам объяснили, освобождает ли от мобилизации наличие родственника в украинской армии

Если родственники гражданина РФ служат в вооруженных силах Украины, основанием для отсрочки от частичной мобилизации это не является. Об этом 28 сентября сообщили на портале «Объясняем.РФ».

«Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — говорится в сообщении.



Ранее на портале объяснили, что артисты балета, актеры и музыканты тоже подпадают под мобилизацию. «Фонтанка» рассказывала, как работает составленный Минцифры список специальностей, по которым рекомендована отсрочка.

