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    Боевые действия на Украине

    Россиянам объяснили, освобождает ли от мобилизации наличие родственника в украинской армии

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    Если родственники гражданина РФ служат в вооруженных силах Украины, основанием для отсрочки от частичной мобилизации это не является. Об этом 28 сентября сообщили на портале «Объясняем.РФ».

    «Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — говорится в сообщении.

    Ранее на портале объяснили, что артисты балета, актеры и музыканты тоже подпадают под мобилизацию. «Фонтанка» рассказывала, как работает составленный Минцифры список специальностей, по которым рекомендована отсрочка.

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